“Tutto l’amore che conta davvero”, domani a Milano l’evento dedicato al grande Pino Mango

Martedì (19 novembre), a Milano si terrà “Tutto l’amore che conta davvero”, l’evento dedicato a Mango, il cantante scomparso cinque anni fa, l’8 dicembre 2014, per un malore avuto durante un suo concerto a Policoro. “Tutto l’amore che conta davvero” si svolgerà in due momenti: il primo è in programma alle ore 10.00 nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano; l’altro alle ore 20.30 al Teatro dell’Arte della Triennale. Il primo appuntamento sarà rivolto agli studenti delle università e delle scuolesuperiori di Milano. I ragazzi assisteranno a una lezione su Mango: la sua tecnica vocale, l’originalità della sua ricerca e la sua poetica. Sono previsti anche interventi di Laura Valente, la moglie di Pino Mango, e di Mogol. Inoltre, verranno mostrati contributi audio e video. L’incontro sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.Il secondo appuntamento sarà ricco di tributi di grandi artisti, fra i quali Giorgia, Eugenio Finardi e Saturnino. In serata verrà consegnato un riconoscimento SIAE per l’opera e l’eredità artistica lasciata da Mango alle nuove generazioni. L’evento prende il nome dallo speciale cofanetto, Tutto l’amore che conta davvero, che uscirà il 22 novembre con le canzoni di Mango e Forse che sì, forse che no, il duetto con Lucio Dalla.

FONTE: Radio Italia