Scavalca il guardrail e tenta il suicidio da un viadotto del Raccordo tra Romagnano al Monte e Vietri di Potenza. Polizia salva un 44enne

Ha fermato l’auto vicino il guardrail, lo ha scavalcato e ha minacciato il suicidio. Decisivo è stato l’intervento della Polizia che lo ha salvato. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, sulla carreggiata in direzione Potenza, al confine tra la Campania e la Basilicata, tra i territori comunali di Romagnano al Monte e Vietri di Potenza. Scenario dei bruttissimi momenti è stato il viadotto denominato “Chialandreia”, alto un centinaio di metri circa. Alcuni automobilisti nel percorrere il tratto hanno notato l’auto parcheggiata e l’uomo aggrappato al guardrail. Allertata la Polizia, giunta sul posto con gli agenti della Sezione della Polstrada di Potenza, l’uomo ha minacciato il suicidio, ed era in stato di agitazione. Negli interminabili minuti vissuti sul viadotto, l’uomo poggiava solo con i piedi sul margine della balaustra. Importante è stato il dialogo avviato dagli agenti della Polizia Stradale, che hanno fatto ragionare l’uomo, un 44enne. Sul posto è giunta anche la moglie, che ha confortato il marito. Poco più tardi, è stato convinto a non compiere alcun gesto e subito dopo è stato trasportato dai sanitari al “San Leonardo” di Salerno per alcuni accertamenti. Lo ha reso noto la Sezione di Polizia Stradale di Potenza in una nota diramata alla stampa. Alla base del gesto ci sarebbero disagi familiari.

redazione