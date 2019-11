Giornata Mondiale della Prematurità, il 17 novembre appuntamento al “San Carlo” di Potenza con Cucciolo Onlus

Ogni anno il 17 novembre viene celebrato con una manifestazione globale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità, molti paesi scelgono di illuminare i propri monumenti di viola colore rappresentativo di questa giornata. Anche quest’anno la Cucciolo Onlus che sostiene il reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Potenza ha organizzato una serie di eventi benefici per raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature per il reparto e far conoscere la grande importanza di questo tema. Domenica 17 Novembre presso il palazzo di vetro dell’ospedale S. Carlo a partire dalle ore 16.00 si terrà un corso di prevenzione di incidenti in età pediatrica e disostruzione delle vie aeree a cui ci si può iscrivere contattando il numero 329/12.53.785. Inoltre ci sarà uno spettacolo di animazione per i bambini e una gustosa merenda per tutti. La giornata si concluderà con la consegna al reparto da parte della Presidente dell’associazione Mara Basentini di un elettrocardiografo Neonatale acquistato con i proventi delle donazioni! A sostegno di questa iniziativa l’associazione ha contattato molti comuni della Basilicata e 14 di loro hanno acconsentito ad illuminare di viola i propri monumenti. I comuni che hanno aderito sono:Potenza, Melfi, Lauria, Viggiano, San Paolo Albanese, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Albano di Lucania, Marsiconuovo, Spinoso, Sarconi,, Brindisi di Montagna e Tricarico. La Cucciolo ringrazia le amministrazioni e invita tutti a scattarsi una foto sotto i monumenti illuminati e inviarli sulla loro pagina Fb. Ma non finisce qui, il 25 novembre presso il teatro stabile di Potenza si terrà uno spettacolo di Beneficenza con il trio comico Lucano “LA RICOTTA” e i proventi serviranno a sostenere l’associazione. Sulla pagina Fb Cucciolo Onlus Potenza trovate tutte le info.