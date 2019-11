SP 67 Sant’Antonio Casalini-Baragiano, aggiudicati i lavori per 450mila euro. I sindaci di Bella e Baragiano chiedono di procedere con urgenza

“L’amministrazione Comunale informa la cittadinanza che nei giorni scorsi è avvenuta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 67 da Sant’Antonio Casalini a Baragiano Scalo, per un importo complessivo del progetto di euro 450.000, rientranti tra gli interventi infrastrutturali programmati con le risorse Asse Viabilità Area Interna Marmo Platano”. E’ questo quanto comunicato dall’amministrazione comunale di Bella. Un intervento importante che sia da Bella che da Baragiano si chiede che venga fatto con urgenza. “In considerazione dell’importanza dell’arteria e dello stato di grave dissesto in cui versa, il 6 novembre è stata inviata una comunicazione, sottoscritta congiuntamente dal nostro Sindaco, Leonardo Sabato, e dal Sindaco di Baragiano, Antonio Colucci, per sollecitare l’ufficio viabilità della Provincia a consegnare i lavori in via d’urgenza. Seguiranno, pertanto, aggiornamenti relativi al sollecito e, soprattutto, relativi all’inizio ed al prosieguo dell’intervento”.

Claudio Buono