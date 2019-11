Pneumatici invernali e catene a bordo, da domani scatta l’obbligo. Ecco la liste delle strade lucane interessate dall’ordinanza

Scatterà domani 15 novembre 2019, e sarà in vigore fino al 15 aprile 2020, l’obbligo dei pneumatici invernali e delle catene da neve a bordo. La normativa prevede anche a possibilità di montare le gomme da neve un mese prima, 15 ottobre, e di toglierle un mese dopo la fine dell’obbligo, vale a dire il 15 maggio. Gli automobilisti che non rispetteranno l’ordinanza rischieranno una sanzione da un minimo di 41 euro a un massimo di 168 nei centri abitati, mentre su autostrada o strada extraurbana, va da un minimo di 84 euro a un massimo di 335. Prevista anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. Per chi invece, dopo un mese dalla scadenza del periodo in cui vige l’obbligo, circola ancora con gomme invernali con indice inferiore a quello indicato sul libretto, la multa va da 422 a 1.682. Previsto il ritiro del libretto di circolazione del veicolo. Di seguito, le strade della Basilicata dove interessate dall’ordinanza:

il Raccordo Autostradale 5 Sicignano; Potenza tra lo svincolo di Buccino (km 8,400) e lo svincolo di Potenza Est (km 51,500), tra le province di Salerno e Potenza;

la strada statale 7/var B `Variante di Potenza` tra lo svincolo di Potenza Est (km 466,550) e l`innesto con la strada statale 407 `Basentana` (km 468,300), in provincia di Potenza;

la strada statale 407 `Basentana` tra l`innesto con la strada statale 7/var B (km 0,000) e lo svincolo di Albano di Lucania (km 19,500), in provincia di Potenza;

la strada statale 95/Var `Variante Tito-Brienza` tra lo svincolo di Tito (km 0,000) e lo svincolo di Brienza (km 15,788), in provincia di Potenza;

la strada statale 658 `Potenza-Melfi` tra l`innesto con la strada statale 407 `Basentana` (km 0,000) e Melfi (km 48,130), in provincia di Potenza;

la strada statale 94/dir `del Varco di Pietrastretta` lungo l`intero tratto tra il km 0,000 ed il km 11,568, tra i territori comunali di Vietri di Potenza e Balvano, in provincia di Potenza;

la strada statale 598 `di Fondo Valle d`Agri` tra il km 0,300 ed il km 66,050, tra le province di Salerno e Potenza;

la strada statale 585 `Fondo Valle del Noce` tra il km 19,050 ed il km 32,260, 19 `delle Calabrie` tra il km 102,170 ed il km 109,600;

la strada statale 481 `della Valle del Ferro` tra il km 0,000 ed il km 14,300;

la strada statale 653 `della Valle del Sinni` tra il km 0,000 ed il km 30,420;

la Nuova Strada Anas 290 tra il km 45,250 ed il km 47,500.