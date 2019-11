Sarà Brienza ad ospitare la quinta edizione della mostra internazionale “Incontrarte”. Appuntamento dall’8 al 20 dicembre

A Brienza si svolgerà la V° edizione di “Incontrarte”, mostra internazionale di arte Contemporanea curata dall’Associazione “In Arte Exhibit” di Potenza che promuove da oltre un ventennio l’arte su tutto il territorio nazionale

“In Arte Exhibit” e la rivista “In Arte”, in collaborazione con il Comune di Brienza, organizza la V° edizione di“Incontrarte”, rassegna internazionale di arte contemporanea che si propone di diffondere l’arte contemporanea attraverso la contaminazione tra differenti forme ed espressioni artistiche, per mezzo di una mostra collettiva della durata di 20 giorni, che avrà luogo a Brienza (PZ), presso il Palazzo Comunale – ex Convento dei Frati Minori Osservanti, dal giorno 8 al 28 dicembre 2019. L’ evento e rivolto a tutti gli artisti che operano nei campi della pittura, scultura, installazione, fotografia, arte digitale e grafica. Il tema del concorso è libero, come anche le tecniche e i materiali che possono essere utilizzati. È possibile iscriversi alle selezioni fino al 4 dicembre 2019. Le opere che verranno proposte all’organizzazione saranno vagliate da una giuria costituita dai componenti della redazione di “In Arte”, che ne selezionerà 50 per esporle all’interno della mostra collegata alla mostra. La collettiva è un incrocio temporaneo di esperienze artistiche inevitabilmente diverse tra loro, ma che possono costituire un insieme armonico quando alle spalle c’è una ragionata scelta curatoriale. Le edizioni precedenti hanno riscosso molto interesse per il suo elevato valore divulgativo, nonché grande adesione da parte di artisti provenienti da ogni parte d’Italia, tanto da richiedere per la quinta edizione l’utilizzo di spazi espositivi più ampi e prestigiosi, oltre che di rilievo storico e artistico.

È possibile avere maggiori informazioni sulle modalità del concorso e scaricare il modulo d’iscrizione visitando il sito della rivista “In Arte” all’indirizzo www.in-arte.org oppure contattando il numero 0971-25683.