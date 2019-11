Potenza, Dopo 39 mesi riapre il ponte di Montereale. Domani l’inaugurazione inaugurazione della nuova struttura e della cabina Enel

Si terrà mercoledì 13 novembre 2019 alle 10,30 nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, la conferenza stampa di presentazione del Ponte di Montereale, così come ristrutturato e della nuova Cabina Enel. A seguire ci si sposterà per l’inaugurazione ufficiale di entrambi in via Gabet. Saranno presenti il Sindaco di Potenza Mario Guarente, il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Antonio Vigilante, il suo predecessore Sergio Potenza, l’assessore all’Ambiente, Energia e Turismo Alessandro Galella, dirigenti e tecnici comunali che hanno diretto e seguito i lavori, il professor di Tecnica delle Costruzioni e di Costruzione di Ponti nella Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata, Lucio Della Sala, il responsabile della zona Basilicata di E-Distribuzione, Luigi Lallo.