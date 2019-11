In memoria di Donato Fezzuoglio, il carabiniere di Bella ucciso nel 2006, consegnate 8 borse di studio al Comprensivo 5 di Perugia

Alla presenza di numerose autorità civili e militari, all’Istituto Comprensivo “Perugia 5” di via Chiusi, a Perugia, si è svolta la cerimonia di commemorazione del monumento eretto in ricordo dell’Appuntato M.O.V.M. Donato Fezzuoglio. Il militare, il 30 gennaio 2006 (all’epoca effettivo all’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Città di Castello), durante un servizio perlustrativo, fu chiamato a intervenire, unitamente al Capo Equipaggio (Brigadiere Enrico Monti), in occasione di una rapina che tre pericolosi malviventi stavano perpetrando ai danni di un Istituto di Credito di Umbertide. Dopo aver costretto alla fuga i malviventi, fu colpito mortalmente alle spalle da un proiettile esploso da uno di essi, accasciandosi esanime al suolo. Il 17 maggio 2007, gli fu concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Intorno alla meravigliosa cornice offerta dalla presenza della nutrita scolaresca dell’istituto “Perugia 5”, intitolato proprio al commemorato eroe, il vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri ha deposto una corona d’alloro presso il monumento eretto in ricordo del caduto. Ad accompagnarlo il Prefetto Claudio Sgaraglia, il Comandante della Legione Carabinieri “Umbria” Massimiliano Della Gala, il Comandante provinciale Giovanni Fabi e l’Ispettore regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri Antonio Cornacchia. A conclusione della cerimonia, il Comandante della Legione ha consegnato all’Istituto Comprensivo “Perugia 5” la bandiera nazionale, nell’ambito delle celebrazioni previste per il IV Novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”.

A seguire, nel plesso scolastico, nell’ambito del progetto culturale didattico “Cultura della Legalità”, istituito nel 2017 grazie alla collaborazione tra Arma dei Carabinieri, Comune di Perugia, Direzione Didattica, Associazione Nazionale Carabinieri e la Signora Emanuela Becchetti, vedova Fezzuoglio, sono state consegnate 8 borse di studio per l’anno 2018-2019, finanziate dalla medesima in favore di altrettanti studenti dell’“I.C. Perugia 5”, meritevoli per rendimento scolastico e fattiva partecipazione alle attività didattiche, risultati vincitori del concorso “Borsa di studio in onore dell’Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio”.

