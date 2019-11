Droga, contrasto ai furti e armi. Controlli a tappeto dei Carabinieri nel potentino: 10 persone denunciate in diversi Comuni

Rionero in Vulture , un 45enne del luogo, che, ristretto agli arresti domiciliari, è stato sottoposto a perquisizione, nel corso della quale sono stati rinvenuti 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e 650 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio della droga. Il tutto è stato sequestrato;

, un 19enne del posto, il quale, coinvolto in un sinistro stradale, dopo essere stato trasportato in ospedale, poiché ferito, si è rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamentitossicologici. Al neopatentato è stato ritirato il documento di guida;

Senise, un 65enne residente nel barese e un 53enne, di origini albanesi, ques’ultimo destinatario del divieto di detenzione di apparecchiature ricetrasmittenti e/o telecomandi, i quali, sottoposti a perquisizione mentre viaggiavano a bordo di autovettura, sono stati sorpresi in possesso di “un piede di porco” in acciaio e due telecomandi a distanza. Per entrambi è stato richiesto il foglio di via obbligatorio, quale misura di prevenzione personale, mentre il materiale rinvenuto è stato sequestrato.