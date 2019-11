Bella, sorpresi a rubare legname. I Carabinieri arrestano quattro persone

I Carabinieri della Stazione di Bella hanno arrestato in flagranza di reato quattro persone, residenti nel potentino, responsabili di furto aggravato in concorso. Nel dettaglio, i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, all’interno di un’area boschiva di proprietà comunale, hanno sorpreso i quattro soggetti, tre uomini ed una donna, di 23, 55, 61 e 63 anni, intenti a tagliare, caricare e trafugare del legname di cerro. La zona interessata, attigua al bosco di “Santa Croce”, è una dei luoghi più verdi e incontaminati della Basilicata, particolarmente conosciuto dagli escursionisti, motivo per cui i Carabinieri costantemente svolgono nei pressi apposite attività di istituto proprio per prevenire analoghi episodi delittuosi, che arrecano grave danno al patrimonio boschivo. Quando sono sopraggiunti gli operanti, che già perlustravano la zona, i quattro individui stavano asportando legname, dopo aver abbattuto un albero. Uno di loro è stato fermato sulla strada mentre sistemava la legna su un autocarro, mentre gli altri tre si trovavano nel bosco intenti a tagliare altra legna utilizzando una motosega. L’intervento dei Carabinieri ha scongiurato l’ulteriore taglio indiscriminato di piante nell’area e gli accertamenti eseguiti hanno consentito di quantificare in diversi quintali il materiale legnoso tagliato, che si sarebbe aggiunto a quello già caricato sull’autocarro. All’esito delle verifiche, le quattro persone sono state tratte in arresto. Ennesima riprova di quanto essenziale risulti essere il quotidiano controllo del territorio, azione costante che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno intensificando anche nelle aree rurali, finalizzate a preservare le zone anche più lontane dai centri abitati delle numerose realtà lucane e scoraggiare illecite azioni quale quella appena descritta.

comunicato stampa

Arma dei Carabinieri