Allerta meteo in Basilicata, domani scuole chiuse in diversi Comuni. Ecco la lista aggiornata

Preoccupa l’ultimo bollettino meteo emesso in giornata dalla Protezione Civile, con il grado di allerta rossa su parte della Basilicata, in particolare sui settori costieri, e arancione su tutto il resto del territorio lucano. Dalle ore 22:00 di questa sera sono previste precipitazioni molto forti. Per questo motivo, molti sindaci in via precauzionale stanno ordinando la chiusura delle scuole per domani 12 novembre. A Potenza le scuole resteranno regolarmente aperte. Lo ha comunicato poco fa il sindaco, Mario Guarente, a seguito di una approfondita analisi ma anche a seguito dell’allerta ridotta sulla città capoluogo. Di seguito, l’elenco dei Comuni dove le scuole domani resteranno chiuse (in aggiornamento..)

Marsicovetere

Tramutola

Corleto Perticara

Tursi

Matera

Pisticci

Pomarico

Policoro

Nova Siri

Scanzano Jonico

Montalbano Jonico

Bernalda

redazione