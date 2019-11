Controlli della Polizia nel potentino. Daspo, denuncia per il titolare di un’agenzia di scommesse, fogli di via e denuncia per lesioni aggravate

Continua senza sosta l’attività della Polizia sul territorio di Potenza e provincia, secondo il piano di attività di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Questore di Potenza, Isabella Fusiello, attuato nella settimana che si sta per concludere. I dati sono stati resi noti durante una conferenza stampa convocata in Questura. Nel dettaglio, sono stati controllati 86 veicoli e identificate 205 persone. Gli agenti sono intervenuti in 45 occasioni a seguito di chiamate al 113. Eseguiti inoltre 2 rimpatri e 5 ordini del Questore per quanto riguarda l’abbandono di soggetti dal territorio nazionale.

Emesso un Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive), per due anni, nei confronti di un tifoso del Lauria per condotte contra legem di turbativa alla manifestazione sportiva tenute in occasione della partita Atletico Lauria-Castelluccio del 6 ottobre scorso, disputatasi a Lauria per il campionato di Eccellenza lucana.

Controlli che sono stati intensificati anche a seguito dei numerosi furti registrati nelle zone di periferie di Potenza. A seguito dei controlli, il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio ai danni di un napoletano. Infatti, nell’ambito dei servizi di prevenzione del fenomeno dei reati contro il patrimonio, ovvero furti in abitazione e truffe in danno di anziani, a seguito di segnalazione di auto sospetta, personale della Squadra Volante, ha sottoposto a controllo una Fiat 500 condotta da un uomo di 48 anni, napoletano, pluripregiudicato. Dai controlli effettuati gli agenti della Polizia hanno appurato che lo stesso annoverava diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, nello specifico diverse truffe e rapina. L’uomo al momento del controllo non è riuscito a giustificare la sua presenza sul posto fornendo motivazioni generiche e non riscontrabili. Considerati i fatti esposti è stato emesso un foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Potenza per anni tre a suo carico. Inoltre, sono stati attuati, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, servizi straordinari di controllo del territorio nel capoluogo ed in provincia. Effettuati servizi di controllo presso i plessi scolastici del capoluogo con attenzione al contrasto di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni un minore è stato trovato in possesso per uso personale di 0,5 gr. di hashish e pertanto segnalato alla Prefettura.

Sono stati effettuati da personale della Divisione PASI in concorso con personale del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia delle Dogane nr. 3 servizi finalizzati a controlli amministrativi presso esercizi pubblici nel capoluogo potentino ed in provincia, nel corso dei quali sono state identificate 85 persone, controllati 36 veicoli e 7 esercizi pubblici. Nel corso dei controlli il titolare di un’agenzia per scommesse della provincia di Potenza è stato denunciato ex artt. 4 comma 4 bis Legge 401/89 e 650 C.P., perché non ha ottemperato al decreto del Questore di Potenza che ne aveva disposto l’immediata cessazione dell’attività abusiva in questione, esercitando la stessa per conto di una società straniera sprovvista delle autorizzazioni per operare in Italia.

In ultimo, personale dell’Ufficio Denunce, a seguito di attività info-investigativa, ha denunciato un uomo di cinquanta anni della provincia di Potenza resosi responsabile di lesioni aggravate, poiché il fatto è stato commesso per futili motivi, in danno di un sessantaseienne potentino. Grazie all’attività d’indagine è stata ricostruita la vicenda attraverso testimonianze e pertanto identificato l’autore.