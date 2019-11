A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. A Tito stasera e domani sera una mostra esperenziale dell’associazione “Sotto il Castello”

Per i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, l’Associazione Sotto il Castello organizza un evento/mostra di celebrazione, Sabato 9 e Domenica 10 novembre 2019 presso la propria sede in Largo Maggiore 2 a Tito, dalle 19 alle 22. 30 Mauerfall racconta la storia della rivoluzione pacifica che portò alla caduta del Muro e di come quell’evento ha avuto impatto su tutta l’Europa e sul mondo. L’allestimento unirà storie personali e storia collettiva e coinvolgerà i visitatori con immagini, suoni, musiche, voci, video e cimeli, attraverso una ricostruzione degli ambienti di Berlino Est. Ad un primo approccio, la mostra può apparire come un viaggio nel tempo accattivante, vintage, ma se si segue il filo della ricerca si apre una riflessione su quale fosse il senso di quella divisione, cosa rappresentasse il muro per tutte e due le parti in conflitto e su come le conseguenze storiche di quella risoluzione siano ancora attuali. Domenica 10, dalle 17.00 alle 19.00, sarà possibile partecipare ad un laboratorio di scrittura collettiva sul concetto di muro e di confine, per il quale è necessaria la prenotazione via mail: infosottoilcastello@gmail.com. La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Tito.

Sotto il Castello di Tito è un’associazione culturale operante sul territorio lucano dal 2014, organizza eventi, laboratori, mostre e presentazioni di libri. Nasce come strumento per la comunità, un laboratorio per raccontarsi e raccontare la realtà con occhio attento al locale, ma aperto al globale. Sotto il Castello crede nella forza della formazione permanente e considera le differenze e la molteplicità di valori uno stimolo alla realizzazione della propria missione e, in quest’ottica, co-progetta e concretizza le proprie attività. FB sottoilcastelloTito TW @SottoCastello IG @sottoilcastello.