Malattie gravi e strategie per affrontarle. Se ne discuterà sabato mattina nella sede dell’Ordine degli Psicologi a Potenza

Si terrà il prossimo sabato 9 novembre, a partire dalle ore 9.00, nella sala convegni dell’Ordine degli Psicologi di Basilicata, in via della Chimica 61 a Potenza, l’incontro formativo sulle modalità più idonee per affrontare l’impatto di una malattia grave. L’evento è ideato e organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, presieduto dal dr. Rocco Paternò, con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata, rappresentato dal vice presidente, il dr. Vincenzo La Gala e con la Fondazione W Ale Onlus, rappresentata dalla dott.ssa Raffaella Restaino. “L’iniziativa, che ospiterà anche la presentazione del nuovo opuscolo “Verso l’armonia possibile”, realizzato dalla Fondazione e rivolto ai caregiver e alle famiglie coinvolte- ha spiegato la presidente dell’ordine lucano degli Psicologi, la dott.ssa Luisa Langone- ha l’obiettivo di promuovere un’adeguata conoscenza oltre che la presa in carico globale dei pazienti, dei nuclei familiari, secondo una prospettiva che sostenga la multidisciplinarietà e lo sviluppo di reti di collaborazioni”.