Incidente mortale sulla Basentana. Dopo uno scontro frontale perde la vita 19enne lucano

Ancora sangue sulle strade lucane. A distanza di una settimana dall’ultimo impatto mortale, che sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza è costato la vita ad un 34enne campano tra Vietri di Potenza e Buccino, questa volta a perdere la vita in prossimità della strada statale Basentana è un giovane lucano di 19 anni. Il tragico incidente si è verificato ieri sera poco prima della mezzanotte, lungo la “Strada Provinciale 14” che collega Tinchi di Pisticci, nel materano, con la strada Basentana23.00 lungo la SP 14 che collega Tinchi alla SS 407 Basentana. Un incidente frontale tra due auto. Ad avere la peggio il 19enne di Pisticci, deceduto. Stando alle prime informazioni, alla base dell’incidente frontale una delle auto avrebbe invaso la corsia opposta. Sul posto i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto altro che constatare la morte del ragazzo, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Feriti gli altri due occupanti del mezzo, ma non sono in pericolo di vita.

redazione