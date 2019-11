Muore prima di laurearsi. L’Università della Basilicata conferisce la “Lauream post mortem” a Carmela Tripaldi

L’università della Basilicata ha conferito, con lode, la “Laurea post mortem” alla studentessa Carmela Tripaldi, prematuramente scomparsa. Il conferimento su iniziativa del prof. Emilio Gambacorta, ordinario di Zootecnia presso la Safe dell’Unibas, già presidente del Corso di Laurea in Scienze Agrarie, sostenuto nella proposta dal Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali – Safe, dalla Rettrice prof.ssa Aurelia Sole e dal Senato Accademico dell’Università della Basilicata che ha deliberato il riconoscimento. Il diploma di laurea in Scienze della Produzione Animale è stato consegnato al coniuge della dottoressa Tripaldi, quale testimonianza della solidarietà ai familiari da parte della componente studentesca e dei docenti della Safe. La cerimonia ha preceduto la seduta di Laurea ordinaria del 23 ottobre 2019, dove il relatore della tesi, prof. Emilio Gambacorta, ha presentato la candidata evidenziandone il profilo caratterizzato da un elevato interesse per lo studio. Il presidente e tutta la commissione hanno lodato la determinazione mostrata dalla studentessa nel voler capitalizzare le conoscenze acquisite con lo studio. Il conferimento della Laurea post mortem è scaturito dalla volontà di riconoscerne l’impegno profuso nell’intero percorso di studi e la tenacia mostrata nell’affrontare tutti gli esami, fino al completamento del percorso, nonostante il sopravanzare della malattia che non ha consentito alla studentessa Carmela Tripaldi di ottenere il titolo in vita.

redazione