Giovane mamma lucana muore al “San Carlo” di Potenza dopo aver perso il piccolo in grembo

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito la comunità di Marsicovetere. Una ragazza del paese di 37 anni è morta al “San Carlo” di Potenza, insieme al suo piccolo che aveva in grembo. La donna, già mamma, era in attesa. Ieri ha accusato dei dolori, così il marito l’ha accompagnata in ospedale. Dopo il ricovero, i medici hanno scoperto che il cuoricino del piccolo non batteva più. Purtroppo, però, per cause non ancora precisate, anche la 37enne stamattina non ce l’ha fatta ed ha perso la vita. Il sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, ha proclamato lutto cittadino per martedì 5 novembre. Sconosciute al momento le cause dei due decessi.