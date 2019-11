Lavoro nel potentino. Al via le procedure per l’assunzione di 12 persone al Comune di Lauria

Come anticipato, da ivl24.it da diversi mesi, dal 29 ottobre è possibile presentare la domanda per partecipare ai 6 concorsi banditi dal Comune di Lauria. In totale le posizioni aperte sono dodici come da Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n° 86-2019 (pagina 64-65). La scadenza del bando è prevista per giovedì 28 novembre ore 13. Si consiglia di visionare la sezione “bandi di gara e concorsi” del Comune ove troverete bando e domanda di partecipazione (CLICCANDO QUI)

I dodici posti messi a concorso sono:

n. 3 part-time 26 ore settimanali (72,22%) di istruttore tecnico C1

n. 2 istruttore di vigilanza agente di polizia locale C2

n. 1 direttivo di polizia locale categoria D1

n. 1 istruttore direttivo informatico categoria D1

n. 2 part-time a 18 ore (50%), di istruttore contabile C1

n. 3 istruttore amministrativo categoria C1

Fonte: ivl24.it