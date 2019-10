Ruoti, lamentele per i disservizi di Acquedotto Lucano. Gentilesca: “Situazione che sta diventando intollerabile”

Ennesimo disservizio del servizio idrico nel Comune di Ruoti, problematica questa che si protrae da diversi mesi, con i cittadini che si ritrovano di punto in bianco con i rubinetti delle proprie abitazioni a secco. È una situazione che sta diventando intollerabile – affermano i Consiglieri del Gruppo Ruoti 2017 Stefano Capece e Tonino Troiano (in foto) – perché questa non è più una situazione di disservizio di natura temporanea ma ci troviamo di fronte ad un disservizio divenuto ormai strutturale, con i cittadini a pagarne le spese e tutte le problematiche connesse. La problematica – proseguono Capece e Troiano – è ben nota ai vertici di Acquedotto Lucano che sono stati più volte sollecitati alla risoluzione del guasto dal gruppo Ruoti 2017, infatti vari sono stati i nostri appelli in passato, legati alla mancata erogazione dell’acqua nelle abitazioni. Il disservizio è legato ad un problema elettromeccanico per cui vanno in blocco le pompe di sollevamento dell’acqua che necessitano probabilmente anche di manutenzione. Acquedotto Lucano non può più ignorare tutti i nostri appelli e quelli dei cittadini che oltre al danno si ritrovano la beffa di pagare bollette sempre più alte per un servizio scadente. Nel 2019 – concludono i consiglieri Capece e Troiano – è inaccettabile il protrarsi di una situazione del genere ed invitiamo personalmente Acquedotto Lucano ma anche la Regione Basilicata ad intervenire con un piano di interventi volti al ripristino dell’intera rete idrica comunale.

comunicato stampa