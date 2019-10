Pubblica Amministrazione: la Basilicata è tra le regioni in Italia meno efficienti

Molti indicatori analizzati dal bilancio ai servizi in cui la Basilicata è tra le regioni meno efficienti in Italia: terzultima, davanti solo a Molise e Calabria, con un punteggio di 33 punti nettamente inferiore rispetto alla media nazionale che si attesta sui 52 punti. La classifica realizzata da Fondazione Etica è guidata da Lombardia e Toscana con 75 punti. In Basilicata sono due le macro-aree in cui siamo fanalino di coda: l’impatto ambientale (punteggio di 30 su una media nazionale di 56 punti); la gestione degli appalti e rapporto con i fornitori, gare poco trasparenti (10 punti di una media nazionale di 45) con 97 giorni di media di ritardo per i pagamenti ai fornitori. Va molto meglio per quanto riguarda il bilancio, il costo degli organi istituzionali. Da soli rappresentano il 5,3 % della spesa corrente contro lo 0,8% del Piemonte. (Fonte: www.gazzettadellavaldagri.it)