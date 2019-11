Incidente mortale sul raccordo Sicignano-Potenza. Perde la vita 34enne campano

E’ di un morto il tragico bilancio dell’incidente verificatosi nella tarda serata di ieri sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, tra il territorio lucano e quello campano, in direzione Salerno. A perdere la vita un 34enne residente nell’area dell’Agro Nocerino Sarnese. Il giovane, verso le ore 22, stava procedendo con la sua auto, una Ford Fiesta, in direzione Salerno. A poche decine di metri dall’ingresso della galleria “Montagnola”, che conduce poi allo svincolo di Buccino, l’auto si è capovolta e il 34enne è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate. Sconosciute le cause che hanno portato all’incidente mortale. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Potenza, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto altro che constatare la morte del giovane. Sul posto anche il personale dell’Anas per la gestione della viabilità. (foto di repertorio)

Claudio Buono