Sette medici in pensione operativi al “San Carlo” di Potenza, gratuitamente, per alleggerire le liste di attesa

Sono stati firmati, alla presenza del direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo”, Massimo Barresi, e del direttore sanitario dell’ospedale potentino Rosario Sisto, i contratti di sette medici in pensione che hanno aderito al bando indetto a giugno (il bando resta aperto per altri medici pensionati interessati). Si tratta di professionisti già dipendenti dell’Azienda: lavoreranno in forma gratuita (a differenza che in altre regioni come il Veneto) e volontaria, prestando servizio negli ambulatori dei 5 presidi sanitari lucani, per alleggerire liste d’attesa. Cinque mesi era stato approvato l’Avviso Pubblico «finalizzato ad acquisire la disponibilità di medici specialisti già dipendenti di enti pubblici o di aziende private ed attualmente collocati in posizione di quiescenza, a svolgere attività ambulatoriali a titolo gratuito a supporto dell’azione mirata al contenimento delle liste di attesa nelle varie branche specialistiche dei presidi ospedalieri dell’Aor “San Carlo” di Potenza». L’incarico a titolo gratuito ha durata annuale, in ossequio alla vigente normativa di conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti in quiescenza da parte della pubblica amministrazione. È fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per lo svolgimento della collaborazione, previa produzione di idonea documentazione giustificativa. (Fonte: Il Quotidiano del Sud)