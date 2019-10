Basilicata, Anas: Affidati lavori manutenzione su strade statali per 20 milioni di €

Anas (Gruppo Fs italiane) ha affidato le quattro gare di appalto, del valore complessivo di 20 milioni di euro, per interventi di manutenzione programmata sulle strade statali della Basilicata, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nello scorso mese di giugno. Nel dettaglio, le gare affidate, del valore di 5 milioni di euro ciascuna, sono relative ai quattro Centri Manutentori della Struttura Territoriale Basilicata e riguardano interventi di rifacimento della pavimentazione stradale e della relativa segnaletica orizzontale. Lo comunica l’Anas in una nota. L’iter per l’affidamento è stato attivato mediante la procedura di Accordo Quadro, della durata di quattro anni, che consente l’esecuzione dei lavori con tempestività, senza dover espletare una nuova gara di appalto, con un risparmio di tempo e maggiore efficienza. Le imprese aggiudicatarie sono risultate: ‘Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile’, impresa consorziata ‘Giannone Group srl’ con sede a Roma; ‘A.T.I. CO.GE.SA. srl’ capogruppo ‘CO.GE.PRE. srl’ con sede a Bitonto (Bari); ‘Mancusimmobiliare srl’ in avvalimento con ‘Consorzio Stabile Sintesi S.c.a.r.l.’ con sede a Potenza. I lavori rientrano nella sesta tranche del programma avviato da Anas e denominato #bastabuche, per un investimento complessivo di 380 milioni di euro sull’intero territorio nazionale. Il programma, conclude Anas, ha finora consentito il risanamento della pavimentazione di circa 20mila km di corsie stradali in Italia, per un valore superiore a 1,5 miliardi di euro. (Fonte: ivl24.it)