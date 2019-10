Ruoti dice NO al Parco Eolico “Serra Capanna”. Il M5s in piazza contro il mega eolico sul territorio ruotese

Il Movimento 5Stelle di Ruoti del Gruppo Ruoti in Movimento insieme a tanti cittadini e associazioni presenti sul territorio sono scesi in piazza per dire NO a un parco di Mega Eolico nel Comune di Ruoti denominato “Serra Capanna” che comporterà l’installazione di 5 aerogeneratori di 5,6MW di potenza ciascuno e con un’altezza massima che supera i 150m. Il progetto presentato dalla GR Value Developmente Srl, una società di Milano, è attualmente al vaglio della Regione Basilicata per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Precisiamo che noi cittadini non siamo contro l’eolico, di fatto rappresenta una valida alternativa per la produzione di energia ai combustibili fossili, siamo invece contrari all’eolico selvaggio e a chi sta facendo di questa fonte rinnovabile un vero e proprio business a fini economici privatistici. Il Parco di Serra Capanna verrebbe installato in una zona di crinale adiacente al Bosco di Ruoti a pochi metri del Lago Scuro, uno dei più suggestivi luoghi del nostro Comune da preservare e valorizzare anche ai fini turistici. Nel luogo interessato da tale progetto ricade il Sito di Interesse Comunitario detto dei Monti Li Foi, riconosciuto a livello europeo meritevole di tutela ambientale e naturalistico. Con questo Parco Eolico si andrebbe a intaccare una delle poche ricchezze rimaste al nostro territorio togliendo alla Basilicata suggestivo valore paesaggistico e naturalistico di cui è caratterizzata. Per questo chiediamo ai cittadini di unirsi in questa lotta di civiltà.

comunicato stampa