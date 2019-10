I sindaci lucani a Roma per l’incontro con Poste Italiane. Scalise (Ruoti): “Si rinnova l’impegno dell’azienda verso i Comuni”

Nuovo incontro a Roma tra i sindaci dei Comuni al di sotto dei cinquemila abitanti e Poste Italiane. Questa mattina nel centro congressi “La Nuvola” dell’Eur l’incontro tra i vertici di Poste e centinaia di sindaci provenienti da tutta Italia, anche da tantissimi Comuni della Basilicata, dove la maggior parte dei Comuni sono al di sotto dei cinquemila abitanti. Un incontro dal titolo “Insieme ai piccoli Comuni continuiamo a pensare in grande”. I sindaci sono tornati a Roma per la 2^ edizione dell’evento organizzato da Poste Italiane per i piccoli Comuni. Nell’occasione dello scorso anno, la convention aveva consentito a Poste Italiane di presentare il piano di sviluppo dei servizi per i centri fino a 5mila abitanti. Sulla scia del successo della prima edizione, Poste Italiane ha riproposto l’iniziativa odierna. Tra i tanti sindaci, anche del Marmo Platano Melandro, presente anche il primo cittadino di Ruoti, Anna Maria Scalise, che a melandronews.it, a margine dell’incontro, ha dichiarato: “si rinnova l’impegno di poste italiane verso i nostri Comuni. Ritengo fondamentale la strategia di Poste che mira a sostenere le nostre piccole realtà. Perseguire la non chiusura dei servizi postali è stato importante e fondamentale. Oggi i nostri Comuni si spopolano sempre più, e se i cittadini sono liberi di scegliere di andar via, penso sia anche un loro diritto poter rimanere, a noi spetta crearne le condizioni. Poste italiane ha deciso di ripartire proprio dai piccoli comuni, importanti gli obiettivi prefissati che vanno sicuramente nella direzione di migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Proprio nelle settimane scorse, Poste Italiane ha fatto sapere di “non chiudere uffici nelle aree meno densamente abitate e in particolare nei Comuni con meno di 5mila abitanti”, sottolineando anche che “nessuna azione verrà intrapresa senza una completa e preventiva condivisione con le competenti autorità comunali”. Durante l’incontro è stato fatto anche un bilancio di quanto realizzato da Poste Italiane, ad un anno dal lancio dei “10 impegni per i piccoli comuni” assunti dall’azienda 12 mesi fa.

Claudio Buono