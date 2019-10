Dopo 38 anni apre totalmente la “Nerico-Muro Lucano”. Il sindaco Setaro: “L’8 novembre sarà una data storica”

“Finalmente ci siamo! Dopo aver richiesto un’interpellanza parlamentare ed un tavolo tecnico presso il MIT, siamo riusciti ad ottenere l’apertura dell’intero percorso della strada statale 743 Nerico-Muro Lucano”. E’ questo l’annuncio di Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano, che rene noto dell’intera apertura della strada statale “Nerico-Muro Lucano”, che avverrà il prossimo 8 novembre. Una data che diventerà storica. “Nonostante siano passati circa 40 anni – ha fatto sapere Setaro – la Nerico – Muro Lucano continua ad essere un’opera strategica per lo sviluppo della nostra area. L’8 novembre non prendete impegni, sarà una data storica”. Dopo susseguiti annunci e proclami oltre ad una serie di tentativi di consegna della “Nerico-Muro Lucano” che dopo quasi quarant’anni non hanno portato ad alcun risultato, nei giorni scorsi il sindaco aveva fatto sapere di aver “chiesto un tavolo tecnico, tenutosi poi a Roma per un incontro operativo con il Sottosegretario di Stato Salvatore Margiotta, i Dirigenti del MIT e dell’ Anas, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Incontro che porterà, finalmente, verso una soluzione”. E così è stato. Una strada i cui lavori sono iniziati nel post sisma del 1980 e ad oggi, ottobre 2019, non ancora utilizzabile nella sua interezza. Il primo tratto (Baragiano-Muro Lucano) è stato aperto solo qualche anno fa, il secondo tratto (Muro Lucano- Castelgrande) è stato aperto lo scorso anno. Va evidenziato come Muro Lucano non abbia ancora uno svincolo, infatti, la superstrada si interrompe sulla via Appia, nel comune di Muro Lucano, per poi riprendere a pochi metri in direzione Castelgrande, dove trova un ingiustificato blocco al transito in quanto il tratto di strada dopo Castelgrande è ultimato, ma le varie vicissitudini politiche, burocratiche e gestionali, non consentono di percorrerlo per raggiungere le maggiori direttrici stradali nazionali del versante adriatico. Tra una decina di giorni, finalmente, apre una importante infrastruttura per tutta l’area del Marmo Platano.

redazione