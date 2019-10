Punto da un calabrone mentre lavora in campagna. Morto un 56enne lucano

Un operaio di 56 anni, è morto sul colpo in un fondo agricolo di Nova Siri centro (in provincia di Matera), in seguito all’improvvisa ed imprevedibile puntura di un grosso calabrone. L’uomo stava falciando l’erba, ripulendo il campo in vista della raccolta delle olive, quando è stato punto e non ha avuto scampo. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, ma il corpo senza vita è stato trovato stamane da alcuni parenti. (Fonte: Il Quotidiano del Sud)