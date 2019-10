Sushi Daily arriva in Basilicata: ieri una nuova apertura di chiosco all’Iper Futura di Potenza

Sushi Daily, brand del gruppo KellyDeli, società leader nel food retail nata nel 2010 in Francia dall’imprenditrice Kelly Choi che oggi conta più di 800 punti vendita in 10 paesi, apre un nuovo corner in Basilicata all’interno dell’Iper Futura di Potenza. Le aperture si inseriscono nella strategia di espansione che il brand sta portando avanti nel nostro Paese e che si intensificherà ulteriormente entro la fine del 2019, nell’ottica di crescita che l’ha reso leader nel settore, con circa 120 chioschi aperti nel 2018 a livello globale e una prospettiva di nuove aperture entro la fine dell’anno. Sarà possibile gustare il Sushi fresco di Sushi Daily per la prima volta in Basilicata all’interno del chiosco che è stato inaugurato il 24 ottobre presso l’Iper Futura di Potenza di Via Isca del Pioppo. Nei giorni successivi all’inaugurazione saranno offerte due volte al giorno, all’ora di pranzo e di cena, alcune degustazioni speciali e gratuite di prodotti Sushi Daily: oltre 100 ricette preparate direttamente sul posto e fresche ogni giorno, realizzate con ingredienti scrupolosamente selezionati la cui preparazione fonde tecniche antiche e moderne.