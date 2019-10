Danneggiamenti al parco giochi di Bella. L’appello dell’amministrazione comunale: “Più amore e rispetto per i luoghi”

“Più amore e rispetto per i luoghi”. È questo l’appello lanciato dall’amministrazione comunale di Bella, che ha denunciato, tramite i canali social, il danneggiamento di alcuni giochi situati nel parco giochi della villa comunale. “È stato inaugurato solo lo scorso, eppure già sono stati necessari interventi per riparare alcuni danni, probabilmente arrecati da ragazzi grandi che non dovrebbero giocarci e che invece, oltre ad usarli, li maltrattano con atti del tutto impropri se non vandalici”, fa sapere l’amministrazione comunale, che fa riferimento al chiavistello del cancelletto all’entrata e dell’altalena per i più piccoli. Strutture danneggiate, a cui negli ultimi giorni si sono aggiunti ulteriori danni, fatti ad un altro gioco, la casetta sensoriale multigioco, con la struttura divelta. Per come sono stati danneggiati, pare sia certa la mano dei vandali. La conferma arriva dall’amministrazione: “i giochi vantano una qualità ineccepibile tuttavia se ne viene fatto un uso vandalico non possono che conseguire danni e distruzione. Si tratta di un bene comune, tutti dovrebbero usarlo in maniera consona e rispettarlo quanto se stessi. Tutti dovrebbero vigilare sul corretto uso del parco giochi e dei giochi che lo caratterizzano. E questo al fine di tutelarlo e garantirne il mantenimento, il più a lungo possibile”. Infine l’appello: “chiediamo più amore e rispetto per un bene che tutti abbiamo desiderato fortemente e che ormai è diventato indispensabile per la vita sociale del paese”.

redazione