Sabato 26 ottobre alle ore 15:00 nella sala convegni “Don Domenico Scavone” a Tito si daranno appuntamento i rappresentanti europei e nazionali del mondo dei trasporti su camion, dai parlamentari europei ai rappresentanti istituzionali italiani, dalle aziende di trasporto ai padroncini e dipendenti. L’incontro è organizzato dall’associazione “Agorà 2.0 MT” (Mobilitazione dei Trasporti), protagonista di quella, che se verrà attuata, potrà essere la più grande riforma dei trasporti di Europa, difatti l’associazione è promotrice in sede italiana ed europea, del progetto GNSS, ovvero il monitoraggio satellitare di tutte le merci e i camion circolanti in Europa, progetto accolto favorevolmente dalla commissione trasporti europea che, una volta attuato, permetterà di mappare in diretta tutti i movimenti e i tipi di merci trasportati determinando una stoccata vincente ai trasporti illegali e alle ecomafie (armi, rifiuti pericolosi, inquinanti, merci contraffatte e/o scadute). Un importante incontro dunque, che sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione trasporti che vede dumping sociale elevato e concorrenza sleale a tutto danno di piccole e medie imprese e dei dipendenti italiani. Gli autorevoli relatori discuteranno infatti sui costi di esercizio per le aziende monoveicolari, sull’impatto sulla sicurezza stradale della liberalizzazione delle revisioni, di malattie professionali degli autisti e il difficile traguardo del lavoro usurante, di trasporti dei rifiuti e legalità, sulle politiche nazionali del trasporto merci su gomma, sulle sempre più rare aziende virtuose e sulla situazione trasporti dei settori agroalimentare e grande distribuzione. I relatori sono: Alessandro Giannasi, Autotrasportatore e Presidente Confartigianato di Lucca, Carmela Grippa, Deputata della Camera e componente della Commissione Trasporti; Mario Furore, Deputato al Parlamento Europeo e componente della Commissione Trasporti; Emanuele Dessì, Senatore della Repubblica Italiana e componente della commissione permanente lavori pubblici e della commissione industria; Arnaldo Lomuti, Senatore della Repubblica Italiana e componente della commissione contro le Ecomafie; Luciano Cillis, Deputato della Camera e componente commissione Agricoltura; Giuseppe Richichi, Presidente Consorzio A.I.A.S. di Sicilia; Gianluca Massa, presidente AICC (Ispettori dei Centri di Controllo Veicoli); Massimo Cirigliano titolare impresa Cirigliano Trasporti; Sergio Grujic, Presidente Associazione Agorà 2.0 MT. Modererà l’incontro la dott.ssa Stefania Parlato, medico che tratterà anche della questione del lavoro usurante e dei dati scientifici relativi all’eventuale iter di riconoscimento.