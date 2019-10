“Personal Branding & Digital marketing”, sabato a Potenza iniziativa organizzata dall’Ordine degli Psicologi di Basilicata

Si terrà il prossimo sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 10.00, nella sala convegni dell’Ordine degli Psicologi di Basilicata in via della Chimica 61 a Potenza, l’evento Ecm dal titolo “Personal Branding & Digital marketing. I canali a supporto della professione di psicologo”. Il seminario teorico esperenziale nasce con un duplice obiettivo; da un lato ampliare le prospettive professionali degli iscritti, rispetto ai diversi ambiti applicativi, dall’altro fornire le basi per la valorizzazione consapevole della propria attività e competenza. La giornata sarà divisa in due sezioni di lavoro, dopo i saluti a cura della presidente, la dott.ssa Luisa Langone, la dott.ssa Costanza Galante, psicologa della Comunicazione e Marketing, terrà una relazione sui temi del Self-awareness, Personal branding e Digital marketing; nella seconda parte, sarà ospitata la proiezione del video “Scenari regionali” e verrà tracciato il resoconto delle attività svolte dall’ordine lucano.