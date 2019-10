Polfer interviene a Potenza sull’Intercity Roma-Taranto su richiesta del capotreno. In salvo una donna allontanatasi da una casa di cura

Le pattuglie del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia, Basilicata e Molise, sono state impegnate in questi giorni anche nel soccorso a persone in difficoltà ed in grave stato di disagio. Diversi gli interventi degli agenti. In particolare, uno anche a Potenza. Gli agenti della Polizia Ferroviaria del capoluogo lucano sono intervenuti su richiesta del capotreno dell’Intercity Roma-Taranto, per la presenza a bordo di una donna in stato confusionale. Dagli accertamenti espletati dagli agenti, è emerso che la donna, una 45enne della provincia di Napoli, si era allontanata da una casa di cura dove era ricoverata per problemi di natura psichica. Gli agenti, dopo averla tranquillizzata e rifocillata, hanno contattato i familiari, con il fratello giunto la mattina successiva a causa della tarda ora. Gli agenti hanno offerto assistenza alla donna, prima facendola visitare dai sanitari del 118 Basilicata Soccorso, poi sistemandola in una struttura idonea durante la notte, per poi essere accolta dai familiari.

redazione