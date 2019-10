Movida lucana, parte stasera a Potenza la nuova stagione del Basiliko’s Disco Club con Greta Tedeschi

Era il 1986. Periodo d’oro per i locali di intrattenimento. A Potenza nasceva il Basiliko’s Disco Club, nuova offerta per gli amanti della movida notturna. Locale innovativo, situato nell’attuale Parco Rossellino a pochi passi dal centro, si dimostrò da subito funzionale alle aspettative di divertimento dei Potentini. Fu amore a prima vista. Da allora dj’s, direttori artistici, ospiti più o meno famosi hanno calcato la consolle del Basiliko’s. Oggi, dopo oltre trent’anni, l’intuito dell’attuale gestore Giovanni Martinelli è ancora pronto ad incontrare quello stesso amore, quella stessa passione e voglia di evasione del pubblico del capoluogo e della provincia. Una stagione ricca di eventi che aprirà i battenti sabato 19 ottobre. Guest della serata la Dj Greta Tedeschi, considerata tra le più importanti nel panorama dei locali notturni. Per tutte le info segui la Pagina Facebook.