Dopo le Giornate mondiali contro l’obesità e dell’alimentazione, si è torna a parlare di alimentazione e di alimentazione. Secondo alcuni dati, il problema della cattiva nutrizione infantile esiste ed è anche grave. Secondo alcuni studi, in Italia si concentra il numero maggiore di bambini obesi e sovrappeso. A quanto pare, alla base ci sono errori nutrizionali sommati al consumo eccessivo di cibo spazzatura, privo di nutrienti, ma altamente calorico, quindi poco salubri, sono tra le cause di sovrappeso e obesità, mai indice di opulenza. E la Basilicata per la malnutrizione infantile è quasi maglia nera. Infatti, secondo una classifica stilata dal Report Helpcode, che ha lanciato la campagna #ceraunavoltalacena, la maglia nera va ai bambini campani (oltre il 40% sono sovrappeso e obesi), seguiti dai coetanei di Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. Con le varie iniziative messe in campo, si vogliono accendere i riflettori sulle pericolose conseguenze della errata nutrizione sulla salute dei più piccoli, sono circa 100mila i bambini obesi o sovrappeso in Italia. “Occorre educare – si legge sul blog.ilgiornale.it – alla sana alimentazione per contrastare la malnutrizione. Con quali regole? Esiste un prezioso decalogo messo a punto dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) con le 10+1 regole per una corretta alimentazione nei primi due anni di vita, un prontuario che tutti possono scaricare dal web cliccando qui. Perché, come dice Mohamad Maghnie, responsabile dell’UOC Clinica Pediatrica del Gaslini, “le ricerche più recenti ci dicono che è necessario intervenire nei primi tre anni di vita. E per farlo dobbiamo conoscere abitudini alimentari e stili di vita dei pazienti, a cominciare dalla gravidanza. Ma non basta. Dobbiamo investire nell’educazione alimentare delle famiglie e nella formazione mirata dei medici””.