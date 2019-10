Eccesso di velocità e cellulare alla guida. Sul raccordo Sicignano-Potenza quasi 1000 verbali della Polizia in 15 giorni

Sono stati incrementati nell’ultimo periodo i controlli della Polizia Stradale di Potenza sulle arterie della provincia potentina, e in particolare sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Disposti una serie di controlli straordinari per la prevenzione e repressione delle condotte di guida che violano le norme del Codice della Strada e particolarmente di quelle poste in essere da automobilisti che guidano, con scarsa attenzione, a causa dell’improprio utilizzo di cellulari alla guida. L’analisi dei risultati dell’azione di prevenzione contrasto messa in atto ha evidenziato dal 1° ottobre ad oggi, sono state contestati complessivamente 989 violazioni al Codice della Strada. Di queste, 509 per eccesso di velocità, 65 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 4 per velocità pericolosa e 21 per l’utilizzo di cellulari alla guida. Di questi ultimi, 12 sono stati contestati nei pressi del doppio senso tra Tito e Potenza sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, dove dal 6 novembre 2018 si circola solo su una carreggiata per i lavori in corso sui viadotti. Nello stesso tratto, e nello stesso lasso di tempo, sono stati poi elevate 14 violazioni per mancato rispetto della distanza di sicurezza. Infine sono state denunciate, per guida in stato di ebbrezza, due persone perché sorprese alla guida di veicoli, in ore notturne, in prossimità di Potenza, con un tasso alcolemico nel sangue compreso tra lo 0,8 g/l l’1,5 g./l.

redazione