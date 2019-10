Domani allo “Stabile” di Potenza la commedia in vernacolo potentino “M’n aggia gì da Putenza”

Allo “Stabile” di Potenza la commedia in vernacolo potentino “M’n aggia gì da Putenza”. La compaggnia “Lu Uarniedd” ripropone la sua seconda esilarante commedia a sostegno della sede Auser di via Tirreno

Domani, venerdì 18 ottobre, al teatro “F. Stabile” di Potenza, la compagnia teatrale “Lu Uarniedd” torna in scena con la commedia in dialetto potentino in due atti “M’naggia gi’ da Putenza”.

Ingresso ore 20.30 e sipario ore 21.00. Titolo più emblematico non poteva essere scelto per la rappresentazione scenica scritta e interpretata da Vincenzo Lauria. In un’epoca governata dalla perenne incertezza sul futuro, scandita da continui cambiamenti di regole e indecisioni, l’intento della scrittura del regista e autore, è quella di sottolineare la difficoltà di una piccola azienda locale a far fronte a problemi che toccano, a vario titolo, tante imprese del nostro territorio. Costretta da tempi di consegna stretti, l’attività del protagonista, Giuseppe Santarsiero, si trova coinvolta, a seguito di in un controllo delle autorità competenti, in un vortice di situazioni, abilmente sceneggiate, che porteranno il protagonista a valutare seriamente l’ipotesi estrema di lasciare la propria città. Solo un colpo di scena riuscirà a far cambiare idea al piccolo imprenditore e alle sorti della vicenda. La commedia in vernacolo potentino prova quindi a “svecchiarsi” a ad affrontare tematiche e momenti di vita più attuali grazie anche ad una scenografia più moderna che porterà gli spettatori a immedesimarsi nella vicenda. “M’naggia gi’ da Putenza”, un modo per riflettere, sorridendo, sulla quotidianità che contraddistingue il popolo potentino, lucano ma non solo.

Per info e prevendite: 3459768427. I biglietti sono acquistabili anche al botteghino al prezzo di 8 euro. Parte del ricavato sarà devoluto alla sede AUSER di via Tirreno.