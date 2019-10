“Bel cammino”, nella giornata dedicata al camminare grande successo di partecipazione nei nove borghi eccellenti lucani

Tanta partecipazione in una splendida giornata di autunno: Bel Cammino ha suscitato interesse e tante adesioni per scoprire e riscoprire le bellezze dei Borghi Eccellenti Lucani

A Satriano di Lucania il raduno era fissato per le ore 8.00 in Piazza Umberto I e così, dopo aver completato il gruppo, si è partiti alla volta della Torre di Satriano in Tito. A pochi chilometri di distanza, precisamente a Sasso di Castalda, per la prima volta in assoluto i camminatori hanno avuto il piacere di percorrere il cammino di San Cosmo. Sempre restando nella Valle del Melandro, a Sant’Angelo le Fratte, gli amanti del camminare si sono dati appuntamento dinanzi al municipio dove una navetta li attendeva per portarli in alta montagna, a Campo di Venere e proprio li, è iniziata una lunga passeggiata nella natura incontaminata. Nel Parco Nazionale del Pollino, esattamente a San Severino Lucano, il cammino è stato lungo ed appassionante, percorrendo boschi e tratturi si è giunti alla meta: la Giostra panoramica. Dall’altra parte del territorio BEL, a San Fele, oltre cento camminatori hanno fatto un particolare trekking urbano nel centro storico e poi si sono diretti alle note cascate. A Ruoti invece i camminatori si sono incontrati nel centro del borgo ed insieme, passo dopo passo, hanno raggiunto il sito archeologico della Villa Romana. Nel borgo dell’osservatorio astronomico, Castelgrande, i camminatori si sono dovuti imbattere in una faticosa e soddisfacente camminata ed hanno raggiunto una delle vette più alte della zona: Monte Giano. Sulle tracce di “Bomar il Saraceno” è stato il percorso che hanno svolto i camminatori di Pietrapertosa, che hanno deciso di scoprire le bellezze delle dolomiti Lucane. La rete BEL, soddisfatta del successo della bellissima iniziativa, continua ad affermare e credere che la valorizzazione dei Borghi e dei loro territori passa attraverso la cooperazione e la collaborazione. La Basilicata interna è pronta ad accogliere sempre più visitatori e ad intraprendere nuove sfide per dare una chiara identità al luogo, con una forte vocazione al turismo sostenibile.