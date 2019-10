“Premio Mia Martini”, la giovane cantante potentina Sofia Pace si classifica al 3° posto

Nella finale svoltasi a Bagnara Calabra, paese natio della grande Mimì, la giovane potentina conquista uno straordinario 3° posto nella finalissima della sezione “Nuove Proposte per l’Europa” con il suo inedito dal titolo “Torno indietro”. Un successo tutto lucano che ha visto la partecipazione nella composizione del brano degli autori Giuseppe Tramutola, Stefano Sangregorio e Dina Lopez.

Grande è stata la soddisfazione per il risultato raggiunto che ha consentito al giovane talento potentino di esibirsi di fronte ad una qualificatissima giuria composta dal compositore Franco Fasano , il tenore di fama internazionale Francesco Malapena, il maestro Mario Rosini, Debora Iurato, Suor Cristina e Debbie Summa. Sofia ha voluto nuovamente ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questa avvincente avventura informando che il suo inedito sarà presto disponibile su tutte le piattaforme digitali.