Basilicata, minori maltrattati: dato in calo. Ecco i dati resi noti dal rapporto di “Terre des Hommes”

Nel 2018 undici minorenni sono stati vittime di maltrattamenti in Basilicata rispetto ai 12 del 2017: è quanto si ricava dai dati resi noti dal rapporto di “Terre des Hommes». L’indagine permette di stabilire che in Basilicata è stato registrato nel 2018 il calo più rilevante di vittime di violenza sui minori (30 rispetto ai 45 del 2017, con una diminuzione del 33 per cento). Lo scorso anno cinque minori in Basilicata sono stati vittime di casi di abuso di mezzi di correzione o di disciplina (furono due nel 2017, con un aumento quindi del 150 per cento: si tratta dell’unico dato in crescita). Nel 2018 non si è verificato alcuni caso di vittime minorenni di omicidi volontari (uno nel 2017). In calo anche i casi di abbandono (uno nel 2018 contro i cinque del 2017): non vi sono stati casi di violenza sessuale (cinque nel 2017); i casi di atti sessuali con minorenne sono stati quattro (due nel 2017) e i casi di corruzione di minorenne sono stati due (furono due anche nel 2017). Infine, i casi di violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni sono stati due nel 2018 rispetto agli otto del 2017.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno