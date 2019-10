Tito Scalo, al Cycas parte la stagione invernale degli eventi. Apertura in grande stile con Young Gucci, Soda e CoCo

Apertura in grande stile della stagione invernale del Cycas Discoteque, area industriale di Tito. Una notte all’insegna del rap con ospiti d’eccezione tra i quali il talento lucano Young Gucci, selezionato dal direttore artistico Mr Parsia impegnato da anni nella promozione di eventi e talenti nella nostra Regione. Soprattutto l’intento è di dare spazio e voce a chi si esibisce in un genere che fa storcere il muso ed è vittima di pregiudizio da parte di molti, in particolare di chi è particolarmente distante anagraficamente da loro. Eppure, come in tutti gli ambiti, ci sono dei veri artisti, dei poeti e come con qualsiasi forma di espressione questi ragazzi raccontano se stessi, le loro esperienze, i loro sogni e loro paure. Se poi tra loro c’è qualcuno che solletica l’orgoglio lucano, ancora meglio. L’appuntamento, imperdibile per gli appassionati e per chiunque voglia regalarsi una serata di divertimento sano, è per sabato 12 ottobre a partire dalle 23:00. Special guests dell’evento con l’apertura affidata a Soda, il rapper partenopeo CoCo e il nostro Young Gucci. Per chi non fosse un fan degli ospiti della serata ecco un po’ di biografie: CoCo è il nome d’arte di Corrado Migliaro, rapper e cantautore italiano. Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap “Insolens” con il produttore O’Nan, nome con cui era noto ai tempi Geeno. I due entrano a far parte del collettivo ed etichetta “Poesia Cruda”. Nel 2012 cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP “Doveva Andare Così”. Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l’album d’esordio “La vita giusta per me” per Roccia Music. Young Gucci è il nome d’arte di Gabriele Brienza, classe 1998, che da Rapolla è diventato famoso in tutto lo stivale per aver fatto parte del gruppo “FSK Satellite” e per il featuring con Boro Boro e Money Rain. Ma la notte, si sa, è giovane e lunga. Dopo i live dei tre rapper si prosegue con il concerto di Peppe Nastri, disc jockey noto della zona campana con la sua musica Techno, accompagnato dai tre Dj più affermati della regione Basilicata con il management della PMP Events: Sanchez, Jaay V e Michele Miglionico. Chiuderà la trap di Dj Laurenz.