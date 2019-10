Ritorna come ogni anno a Tito Scalo l’appuntamento con Exporadio, la fiera che riguarda informatica, elettronica, computer, radioamatore, telefonia, hi-tech, editoria e surplus e protezione civile. Quest’anno l’appuntamento è per l’11, 12 e 13 ottobre. Il venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 21:00, il sabato e la domenica dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 16:30 alle 20:30. Di seguito il web ticket da mostrare per entrare gratuitamente (non vale la domenica)