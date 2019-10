“Premio Letterario Basilicata”, ecco i nomi di tutti i vincitori

Scelti i vincitori delle sezioni di Saggistica storica, Economia politica e Diritto dell’Economia e Premio Città di Potenza della Quarantottesima edizione del Premio Letterario Basilicata. La giuria, composta da Santino Bonsera, Franco Botta, Lilia Costabile, Domenicatonio Fausto, Adriano Giannola, Francesco Saverio Lioi, Aldo Morlino, Anna Maria Rao, Nicola Roncone e Donato Verrastro, si è riunita a Potenza nella sede del Circolo Silvio Spaventa Filippi ed è stata presieduta dall’Accademico dei Lincei Cosimo Damiano Fonseca. Il premio di Saggistica storica lucana intitolato alla memoria di Tommaso Pedìo è stato attribuito a Giuseppe Maria Viscardi per il volume “Vita sociale e mentalità religiosa in Basilicata. Istituzioni ecclesiastiche, sanità e devozioni (secc. XVI XX)” Edizioni di Storia e Letteratura. Il premio di Saggistica storica nazionale, dedicato a Vincenzo Verrastro, è andato a Carmine Pinto autore del saggio “La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti (1860-1870) Ed. Laterza. Il premio di Saggistica storica europea intitolato a Emilio Colombo è stato assegnato a Francesca Fauri autrice di “L’Unione Europea. Una storia economica” Il Mulino. Il premio di Economia Politica e Diritto dell’Economia, intitolato alla memoria di Tommaso Morlino, è stato assegnato a Pietro Spirito con il libro “Il futuro del sistema portuale meridionale tra Mediterraneo e Via della seta” Rubbettino editore.

Il Premio Città di Potenza, quest’anno destinato a tesi di dottorato in Filologia classica discusse nell’Università degli Studi della Basilicata, è stato attribuito ex aequo a Maria Lucia Nolè per la tesi dal titolo “Le protheoriai: studio e comparazione delle prefazioni teoriche ai discorsi dei retori tardoantichi” e ad Annamaria Vaccaro per la tesi “Il corpus epistolare dello pseudo-Ignazio di Antiochia”. La giuria, inoltre, ha deciso di conferire un riconoscimento sia al Circolo culturale “La Scaletta” di Matera per l’operosa attività culturale svolta nel corso degli anni, sia al Centro internazionale di Dialettologia creato da Patrizia Del Puente all’interno della cattedra di Glottologia e Linguistica dell’Università degli studi della Basilicata per la fervida e proficua attività di ricerca e di studio finalizzata alla documentazione e alla formazione nel campo della Dialettologia. All’Associazione per Storia sociale del Mezzogiorno e dell’area mediterranea, infine, è stata attribuita una segnalazione per l’attività di ricerca storiografica i cui risultati sono pubblicati nella Rassegna storica lucana. I premi di Saggistica storica europea e di Economia politica e Diritto dell’Economia saranno consegnati a Matera il 26 ottobre alle ore 18.00 nel Cineteatro comunale Gerardo Guerrieri. I riconoscimenti di tutte le altre sezioni saranno conferiti a Potenza il 27 ottobre alle 18.00 nell’Auditorium del Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa”.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata