Agenti uccisi a Trieste, il cordoglio dei Carabinieri della Legione Basilicata in una lettera indirizzata alla Questura di Potenza

Con una lettera indirizzata al Questore di Potenza, il Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale di Brigata Rosario Castello, anche a nome di tutti i Carabinieri della Legione, ha voluto esprimere, alla Polizia ed ai familiari degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza “per la barbara uccisione dei due colleghi in servizio al Reparto Volanti di Trieste”. “Al Generale di Brigata Castello ed a tutti i Carabinieri della Legione Basilicata un commosso ringraziamento del Questore di Potenza Isabella Fusiello per la fraterna solidarietà dimostrata”, si legge in una nota diramata poco fa dalla Questura.

redazione