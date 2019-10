“Trattamento dei Pazienti Gravi”, domani 5/10 a Potenza una giornata di studio promossa dagli psicologi dell’Ordine

Il prossimo sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 9.00, nella Sala convegni dell’Ordine degli Psicologi di Basilicata, in via della Chimica 61, a Potenza, verrà ospitato il convegno Ecm sul tema del “Trattamento dei Pazienti Gravi”. Seguiranno ai saluti introduttivi a cura della presidente dell’ordine, la dott.ssa Luisa Langone, gli interventi della dott.ssa Rosa Maria Scalise, medico e psicoterapeuta, su “Schizofrenia, Disturbo Bipolare, Disturbo Border line, Diagnosi, Terapie farmacologiche e psicologiche e Trattamenti alla Famiglia, Luoghi di cura e Lavoro d’équipe” e della dott.ssa Simona Scalise, psicologa e psicoterapeuta, sul trattamento psicoterapeutico di un giovane adulto, in cui verrà proposto un caso clinico. Nel corso della ma ttinata dei lavori, verrà proiettato un video tematico.