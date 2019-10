Nel potentino la “Sagra del Cinghiale”. L’appuntamento è a Forenza il 5 e 6 ottobre con carne certificata

Si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre a Forenza, in provincia di Potenza, nel piazzale antistante il Convento del SS. Crocifisso, la Sagra del Cinghiale organizzata dalla Pro Loco Amici di San Francesco e dal Gruppo cacciatori del cinghiale Forenza. Un modo per stare insieme e allo stesso tempo per visitare il Santuario, il Crocifisso e le tante opere di pregio in esso contenute. Dalle ore 20 in poi, con un contributo di 10 euro, si potrà degustare un menù di carne di cinghiale certificata, composto da: un antipasto (crostone con cicoria e sbriciolata di cinghiale oppure tortino di patate e cuor di cinghiale), un primo (sedanini al ragù di cinghiale o pasticcio al forno con funghi e cinghiale), un secondo (spezzatino di cinghiale o salsiccia di cinghiale grigliata) e un dolce (“u cazone” forenzese oppure calzone con la ricotta). La manifestazione è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Orme.