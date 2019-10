Potenza, dalle strisce blu a quelle bianche. Diventano gratuiti i 150 posti auto al parcheggio del “Ponte attrezzato”

Con ordinanza dirigenziale n. 382 del 30 settembre 2019, è stato ampliato il numero di parcheggi liberi a Potenza. Lo rende noto l’ufficio stampa del Comune. Da ieri 1° ottobre, infatti, è sospeso il pagamento nelle aree di sosta localizzate in viale dell’Unicef (nodo fondovalle ponte attrezzato). I 150 stalli di parcheggio, quindi, potranno essere utilizzati gratuitamente. Una buona notizia per i tanti che utilizzano i parcheggi per salire in centro sia per lavoro che per trascorrere una serata nel capoluogo lucano.

