Facciamo sparire la sclerosimultipla. Il 4, 5 e 6 ottobre in piazza a Potenza e provincia con “La mela di AISM”

Il 4, 5 e 6 ottobre la Mela di AISM scenderà in piazza a Potenza e nei paesi solidali lucani che, come ogni anno, hanno dato la loro disponibilità per una delle manifestazioni italiane più importanti di raccolta fondi per combattere la sclerosi multipla. “Facciamo sparire la sclerosi multipla” è il motto che ha smosso decine e decine di volontari uniti per questo unico obiettivo con un hashtag perfetto: #SMuoviti. Grazie alla generosità dei lucani, a fronte di un piccolo contributo di 9 euro, i sacchetti de “La Mela di AISM” sono stati distribuiti in maniera capillare sul territorio lucano. È stato possibile contribuire alla ricerca anche attraverso un SMS. I fondi raccolti andranno a sostenere importanti progetti di ricerca scientifica sulle forme progressive di sclerosi multipla. La sclerosi multipla (SM) è una delle malattie neurologiche più gravi ma anche più comuni. È imprevedibile, provoca disabilità e non se ne conoscono le cause. Colpisce di più le donne e i giovani. La cura definitiva, purtroppo, non c’è, arriverà solo quando saranno chiari tutti i fattori che la scatenano. La sezione provinciale AISM di Potenza, attiva dal 1997 sul territorio lucano, è il punto di riferimento per chi convive con la SM e i loro familiari. Grazie alla grande squadra di volontari lucani AISM è stato possibile sostenere la ricerca scientifica, l’unico strumento che può cambiare la vita di tante persone e famiglie, portare alla cura risolutiva e a un mondo libero dalla SM. Quest’anno, inoltre, il Consiglio Direttivo Provinciale AISM di Potenza, a seguito della raccolta di offerte libere durante la manifestazione di raccolta fondi di Gardensia (700 euro tra il capoluogo lucano e i paesi lucani aderenti) e delle donazioni per FISM giunte in associazione (400 euro), ha scelto di donare la somma di 1100 euro ad una ricerca specifica sulle forme pediatriche. Il nome della ricerca è: “Analisi di fattori di rischio genetici e dell’interazione gene-ambiente nella sclerosi multipla pediatrica (Identification of genetic risk factors and interaction between genetic and non-genetic risk factors in pediatric multiple sclerosis). Una scelta importante effettuata grazie alla solidarietà lucana.

La sezione provinciale AISM di Potenza rende noto dell’evento che riguarda la raccolta fondi “La Mela di AISM”, che si svolgerà a Potenza e provincia il 4, 5 e 6 ottobre. Le postazioni previste a Potenza e a Tito nei giorni 4, 5 e 6 ottobre saranno le seguenti:

– BCC Basilicata (venerdì mattina 4 ottobre);

– Dok Supermercati Potenza (4-5 ottobre);

– Il Gusto di Antonio Corrado – Potenza;

– Iper Futura (4, 5 e 6 ottobre);

– Ospedale San Carlo (4, 5 e 6 ottobre);

– Piazza Mario Pagano (4, 5 e 6 ottobre);

– Polo Acquisti Lucania (Tito scalo, 4, 5 ottobre);

– Sognalibro.

Domenica mattina 6 ottobre, i nostri volontari saranno presenti presso:

– Chiesa Don Bosco;

– Chiesa Francioso;

– Chiesa Macchia Romana;

– Chiesa Malvaccaro;

– Chiesa Poggio Tre Galli

– Chiesa Rossellino;

– Chiesa San Gerardo;

– Chiesa San Rocco.

Aism comunica inoltre la lista dei paesi e delle contrade solidali aderenti all’iniziativa: Acerenza, Albano di Lucania, Avigliano, Balvano, Baragiano, Brienza, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Castelluccio Inferiore, Cappelluccia, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Giuliano, Lavangone, Lavello, Maschito, Melfi, Missanello, Moliterno, Montemilone, Muro Lucano, Marsico Nuovo, Oppido Lucano, Paterno, Pescopagano, Rionero in Vulture, Rotonda, Ruvo del Monte, San Chirico Raparo, San Nicola di Pietragalla (La Tabaccheria n.9), Satriano di Lucania, Senise, Tolve, Tramutola, Vaglio Basilicata.

Lo rende noto Debora Colangelo, referente comunicazione AISM sezione provinciale di Potenza.