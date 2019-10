A Sasso di Castalda arriva il “Forno di Comunità”. E così lo spazio nell’orto-giardino diventa disponibile per tutti

Da un orto-giardino chiuso e disponibile per pochi (ortus conclusus) si è passati ad un orto-giardino di comunità aperto a tutti, a chiunque voglia venire. E’ questo quanto realizzato a Sasso di Castalda. A renderlo noto è il sindaco, Rocchino Nardo. Gli ideatori di questo progetto hanno perseguito fortissimamente l’idea iniziale di Antonietta Colangelo, sostenuti dal sindaco Rocchino Nardo. Si ristabilisce un forno a legna già presente nel giardino, costruito secondo i moduli antichi e tradizionali. La costruzione del forno è stata finanziata dal Progetto Gardentopia (Cosmos of Ecologies) di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Queste le parole di Rocco Stella, vice sindaco. “Un grazie particolare a Liviano di Matera e a Martina di Roma per l’ ideazione e la progettazione. Grazie al mastro-maestro Giovanni La Cava per la realizzazione, con l’ ausilio importante di Michele Pascale e Giovanni Petrone. Tantissime le persone che hanno partecipato all’inaugurazione. Tutti alla ricerca delle proprie radici, del prorio passato e della propria identità. Tra peri antichi traboccantei di frutta all’inverosimile la vista su Sasso e’ unica e imperdibile e anche romantica. Sul far della sera manca solo la presenza del chiarore lunare. La bellezza del posto ci emoziona e ci lusinga”.