Poste Italiane celebra la “Festa dei Nonni” anche nel potentino. Domani a Potenza gratis una cartolina filatelica

Poste Italiane celebra la “Festa dei Nonni” anche in provincia di Potenza. Mercoledì 2 ottobre, infatti, distribuirà gratuitamente a tutti i nonni dell’Ufficio Postale Potenza Città in Via Pretoria una cartolina filatelica dedicata all’evento che verrà affrancata e appositamente annullata. In tutti gli Uffici Postali della provincia, inoltre, il mese di ottobre sarà dedicato ai “doppi genitori” grazie al “Programma Senior”, l’iniziativa aziendale, giunta alla terza edizione, che prevede un pacchetto di servizi finanziari e di risparmio, assicurativi, di telefonia, di spedizione e consegna, studiate su misura per gli over 60. Tra le offerte dedicate, speciali agevolazioni per i prodotti assicurativi “Poste Infortuni Senior”, la copertura in caso di infortuni dedicata alle persone tra i 59 e i 79 anni è acquistabile con il 15% di sconto per tutto il mese di ottobre. Inoltre, in occasione della partenza del Programma Senior, il servizio a domicilio “Raccomandata da te” passerà da 4 a 2,5 euro, servizio utile per i “nonni” che comodamente da casa possono chiamare il portalettere a domicilio e inviare le proprie raccomandate. La terza edizione del Programma Senior si inserisce nel progetto “Silver Economy” che ha come obiettivo quello di rafforzare l’attenzione Aziendale su questo importante segmento di clientela. Il progetto prevede iniziative di innovazione, sviluppo di nuove offerte, alfabetizzazione finanziaria e digitale e momenti di comunicazione con l’obiettivo di rafforzare sempre più il rapporto tra Poste e i cittadini.