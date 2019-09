Diffama l’ex marito su Facebook, denunciata donna potentina. La Polizia denuncia altre 5 persone per danneggiamenti e armi

Diffamava a mezzo Facebook, con alcuni post, l’ex marito. Per questo motivo una donna di 47 anni potentina è stata denunciata dagli agenti della Polizia della Questura di Potenza, del reparto Ufficio e Prevenzione Generale e Soccorso pubblico. La donna, secondo le risultanze della Polizia, avrebbe diffamato l’uomo con diverse frasi postate sul suo profilo, condivise anche con altre persone. Dovrà rispondere dell’accusa di diffamazione a mezzo social. L’attività della Polizia ha riguardato anche le denunce ai danni tre cittadini extracomunitari ospitati nel centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio. Gli agenti del Commissariato di Melfi hanno denunciato i tre per il reato di danneggiamento aggravato alla struttura. Inoltre, nell’ambito di una vasta operazione coordinata dal Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della P.S. a cui hanno partecipato numerose questure, la Squadra Mobile di Potenza ha sequestrato due carabine nella zona della Val d’Agri acquistate via internet da due persone che sono state denunciate.